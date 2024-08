Werkzaamheden Eikesingel afgerond: weg weer open

regionaal vr 2 augustus 2024, 16.16

DRACHTEN - De werkzaamheden aan de Eikesingel in Drachten zijn zo goed als klaar. Na afronding van de eerste en tweede fase kon de weg vrijdag weer open voor al het verkeer.

Fase twee van de werkzaamheden startte op 8 juli en verliep voorspoedig, waardoor de Eikesingel eerder open kon dan gepland. Ook de fietsbrug is weer toegankelijk voor fietsers.

Wethouder Maria Le Roy is tevreden over het resultaat: "Het is fijn dat alles zo vlot is verlopen. De mannen van Oosterhof Holman hebben hard gewerkt. We kunnen nu genieten van een verbeterde en veiligere Eikesingel".

FOTONIEUWS