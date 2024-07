Kater Boomie na anderhalve dag uit boom gered

27 juli 2024

DRACHTEN - Kater Boomie werd zaterdag na anderhalve dag gered uit een boom, nadat hij daar donderdagavond door twee loslopende honden naartoe was gejaagd. Hij klom uit angst hoog een boom in aan de Wetterwille in Drachten.

Toen Boomie niet thuis kwam om te eten, besloot zijn baasje op zoek te gaan. Hij hoorde gemiauw en dacht eerst dat het dier opgesloten zat in een schuurtje, maar ontdekte later dat Boomie hoog in de boom zat.

De brandweer kwam zaterdag om 10.15 uur ter plaatse en kon met behulp van een hoogwerker Boomie veilig naar beneden brengen. Na de redding was Boomie flink geschrokken en wilde geen aandacht van zijn baasje. Na losgelaten te worden, verdween de kater in de bosjes.

