Kat Jip beschoten met luchtbuks in Kollum Zuid

regionaal di 23 juli 2024, 15.05

KOLLUM - Een kat is maandag beschoten met een luchtbuks aan het Tolhuis in Kollum Zuid. Maandagavond kwam kat Jip met pijn thuis, en iets verdachts op zijn rug.

Baasje Janny Dijkstra dacht bij het zien aan een kogeltje van een luchtbuks. Ze is dinsdagochtend naar de dierenarts gegaan om het te laten onderzoeken. Al snel kon de dierenarts het bevestigen: het bleek te gaan om een kogeltje van een luchtbuks, waar het baasje al bang voor was.

Wie doet zoiets?

Gelukkig kon de dierenarts het kogeltje makkelijk verwijderen. Het baasje vraagt zich af: "Wie doet zoiets en vooral, waarom doe je zoiets?". Het vriendje van kat Jip bleek maandag ook zwaargewond te zijn geraakt en werd in een sloot achter het huis waar de betreffende kat woont aangetroffen. "Erg toevallig, omdat ze meestal met zijn tweeën waren te vinden in de buurt."

Getuigen gezocht

Graag komt het baasje in contact met mensen die meer weten of schoten hebben gehoord in Kollum Zuid. Ook als er informatie is over het vriendje van Jip, horen ze dat graag, via Facebook. Er is aangifte van dierenmishandeling bij de politie gedaan.