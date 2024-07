Klystergids Hilda Buursma in zonnetje gezet

DAMWALD - Hilda Buursma is tijdens het teamuitje van De Klyster in Damwâld in het zonnetje gezet vanwege haar 10-jarig jubileum als vrijwilliger.

Buursma begon in 2014 bij De Klyster als vrijwilliger bij een groot rioolproject. Een project waarin de kinderen leerden hoe het vieze water wat wij doortrekken en wegspoelen in de waterzuivering wordt gezuiverd door bacteriën. Dit project leverde haar de geuzenaam 'Poepjuf' op.

Aan het einde van elke gastles gingen de kinderen namelijk een nep drol maken van ontbijtkoek om het thuisfront te foppen, maar vooral ook om thuis te vertellen wat ze geleerd hadden.

Hilda Buursma verzorgde als vrijwilliger 125 gastlessen over hoe je als kind je steentje bij kunt dragen aan de duurzame samenleving én wat op school duurzamer kan: drinkbekers mee, papier scheiden, in de pauze de lichten uit. Voor het project Underweizzz over bermen, biodiversiteit en bijen, gaf Hilda 'bijles' en maakte zij met de kinderen bijenhotels en zaadbommen.

Buursma was totaal overrompeld door de huldiging: "De tiid is omflein en ik hie net yn de gaten dat ik al sa lang by De Klyster frijwilliger bin. It is machtich om mei bern te wurkjen. En De Klyster fielt echt as in soart fan famylje foar my. Ik hoopje noch hiel lang frijwilliger te wêzen en bern te belûken by de natuer en duorsummens."

Na de zomervakantie gaat Hilda gastlessen geven over Eendenkooien. Cultureel landschappelijk erfgoed, waarover ze prachtige verhalen vertelt in de klas over kooikerhondjes, lokeenden en het beroep van kooiker. Bovendien is er een nieuw project over Stinzenplanten in de maak. Geen tijd om stil te zitten dus.