Mannen opgepakt na extreme dronkemansrit

regionaal ma 15 juli 2024, 10.30

BURGUM - Met de aanhouding van een 41-jarige man uit de gemeente Waadhoeke en een 35-jarige man uit Broeksterwâld kwam in de nacht van zondag op maandag een einde aan een chaotische reeks vernielingen en aanrijdingen door uitzonderlijk extreem verkeersgedrag.

De avond begon met diverse meldingen in Dokkum, waarbij een dronken bestuurder van een pick-up truck voor overlast en schade zorgde door burn-outs en het rijden door bloemperken.

Op de Oostersingel in Dokkum reed de auto meerdere keren tegen een paal. Ondanks zoekacties werd de auto aanvankelijk niet gevonden.

Surhuisterveen

Bij het ingaan van de nacht kwam er een melding uit Surhuisterveen dat een pick-up truck dwars door een tuin was gereden. Kort daarna volgde een melding dat hetzelfde voertuig mogelijk betrokken was bij de vernieling van de mobiele flitspaal langs de Lândyk bij Drogeham.

Treinverkeer stilgelegd

Een politie-eenheid kruiste de pick-up truck op de Rijksstraatweg bij Noardburgum en zette de achtervolging in. Om aan de politie te ontkomen, koos de bestuurder van de auto voor een uiterst gevaarlijke actie door bij Feanwâlden het treinspoor op te rijden richting De Westereen. Het treinverkeer tussen Groningen en Leeuwarden werd onmiddellijk stilgelegd om verdere calamiteiten te voorkomen.

Broeksterwâld

Op de Haadwei bij Broeksterwâld werd de auto door een andere eenheid van de politie opgepikt waarna de bestuurder er opnieuw vandoor ging. Hij liet de auto even later aan de Kavelwei in het dorp achter. Agenten zagen dat één van de inzittenden zich in een woning verstopte.

Aanhoudingen

Bij het betreden van de woning werd hij aangehouden. Een tweede persoon bleek zich onder een bed te hebben verstopt. De 41-jarige verdachte had nog een gevangenisstraf van twee maanden openstaan. Het betrokken voertuig is in beslag genomen en de recherche heeft de zaken in onderzoek.

Getuigenoproep politie

"Heb jij schade die mogelijk door de betrokken pick-up truck is ontstaan, neem dan contact met ons op via 0900-8844. Ook komen we graag met je in contact wanneer je getuige bent geweest van het rijgedrag, een aanrijding of vernieling." zo laat de politie weten.

