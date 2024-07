Nachtelijke zoekactie naar vrouw te water

regionaal zo 14 juli 2024, 10.25

KOLLUM - De hulpdiensten werden in de nacht van zaterdag op zondag opgeroepen voor een persoon te water langs het Poelepaed tussen Kollum en Buitenpost.

Net na 03.00 uur kregen de hulpdiensten een melding binnen dat er een vrouw het water in was gegaan. Onduidelijk was of de vrouw er ook weer uit was gekomen. De brandweer van Kollum, Buitenpost, duikers van Leeuwarden en het oppervlaktereddingsteam van Zoutkamp werden ingezet. Door de brandweer werd het water en een naastgelegen weiland doorzocht.

Tijdens de zoekactie werd duidelijk dat de politie haar had gevonden bij het tankstation van Aldwâld. Hierdoor werd de zoekactie op het Poelepaed gestaakt. De politie heeft de vrouw thuisgebracht. Waarom ze te water was geraakt en waarom ze was weggelopen is onduidelijk.

