Korte uitslaande brand door blikseminslag

regionaal di 9 juli 2024, 23.10

APPELSCHA - Een woning aan de Oosterse Es in Appelscha vloog dinsdagavond in brand door een blikseminslag. De brand was rond 22.20 uur even uitslaand.

De brandweer is ter plaatse gekomen om het vuur te doven.

FOTONIEUWS