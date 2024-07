MadNes Festival stilgelegd vanwege harde wind

regionaal za 6 juli 2024, 16.32

NES (AMELAND) - In verband met de harde wind is zaterdag het MadNes Festival op Ameland stilgelegd. Even na 15.30 uur maakte de organisatie bekend dat het festivalterrein ontruimd werd. Voor de kustgebieden en kustprovincies was code geel afgegeven door het KNMI.

De festivalgangers konden terecht bij Landal Ameland Staete, het dorp Nes of Klein Vaarwater. De organisatie had al rekening gehouden met de wind. Kleinere tenten waren eerder al afgebroken. Daarnaast was er al een evacuatieplan opgesteld, die dus ook in werking gesteld was.

Rond 16.50 uur werden alle campinggasten ook geadviseerd om te vertrekken. Er kwam toen nog een dikke bui aan. De campinggasten konden terecht bij Klein Vaarwater.

Omstreeks 18.30 uur maakte de organisatie bekend dat het festivalterrein vanaf 19.30 uur weer open zou gaan. De programmering zal rond 20.00 uur weer worden hervat. Voor de mensen die door de storm geen slaapplaats meer zouden hebben werd een oplossing gezocht.