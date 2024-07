Bestelbus vliegt over de kop bij invoegen op A7

regionaal wo 3 juli 2024, 11.59

DRACHTEN-AZEVEN - De bestuurder van een bestelbus is woensdag met zijn voertuig over de kop gevlogen. Het ongeval gebeurde omstreeks 11.25 uur op het knooppunt Drachten Azeven.

Zowel de politie, een ambulance als de brandweer (van Ureterp en Drachten) kwamen met spoed ter plaatse.

Het ongeval gebeurde nadat de bestuurder vanaf de Wâldwei (N31) wilde invoegen op de snelweg A7 richting Heerenveen. De bestelbus kwam op de zijkant tot stilstand.

Slachtoffer bevrijd

De hulpdiensten zijn druk bezig geweest om hulp te verlenen. Er is in elk geval één persoon uit zijn benarde positie in het voertuig bevrijd door de brandweer. Hij is daarna overgedragen aan het ambulancepersoneel. Twee andere inzittenden wisten eerder al uit de bestelbus te klimmen.

Aanhanger

Mogelijk zat achter de bestelbus een aanhanger gekoppeld. Deze stond in de berm tijdens de afhandeling van het incident.

FOTONIEUWS