Meer speelgroen voor wijk De Swetten in Drachten

lokaal nieuws wo 19 juni 2024, 13.31

DRACHTEN - De noodkreet van bewoners van wijk De Swetten in Drachten is verhoord; de gemeenteraad van Smallingerland ijvert voor voldoende speelruimte voor de jeugd. De fracties van PvdA, SP en Groen Links kwamen in een amendent met een verzoek daartoe.

De bouw van 150 woningen gaat ten koste van ruimte in de wijk, waardoor spelen, parkeren en wandelen in het groen in de knel komen. Het idee van de ELP-fractie om dan dertig woningen minder te bouwen, haalde het niet. Dat kost een kleine miljoen aan gederfde subsidie van het rijk en opbrengsten uit de verkoop van bouwgrond.

De komende tijd worden de plannen ingevuld. Zo'n beetje de hele wijk gaat op de schop. De schoolgebouwen en het wijkcentrum De Utwyk zijn aan vernieuwing toe. De school voor speciaal basisonderwijs It Heechhôf verhuist naar de Noorderhogeweg.

In een nieuw multifunctioneel gebouw komen de basisscholen De Swetten en It Ambyld, alsmede de kinderopvang, gymzaal De Brekken en wijkcentrum de Utwyk. De plekken die daardoor in de wijk vrijkomen en de plekken waar gebouwen al eerder zijn gesloopt, zijn aangewezen als woningbouwlocatie.

Wethouder Robin Hartogh Heys vond dat de belangen in de planvorming voor de nieuwe wijk de belangen van alle betrokken partijen in evenwicht waren. "Het is best lastig om het iedereen naar de zin te maken. Voor sommige mensen doet het pijn, zeker als je een bestaand speelveld halveert. Ook het parkeren is lastig en de invulling van groen ook."

'Roerend eens'

Burgemeester Jan Rijpstra noteerde na afloop van de behandeling van het raadsvoorstel over De Swetten een hoogtepuntje in de gemeenteraad. Het amendement van PvdA, SP en GroenLinks werd met algemene stemmen aangenomen. Alle 28 raadsleden stemden voor.

Na een aantal jaren van keiharde confrontaties en andere malheur onderling waren de raadsleden het dit keer roerend met elkaar eens. "Dat mag wel in de krant", zei Rijpstra met een licht spottende glimlach op zijn gezicht.