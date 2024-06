Besluit over AZC in Dokkum nog langer uitgesteld

regionaal di 18 juni 2024, 21.55

DOKKUM - Het besluit over een mogelijk AZC in Dokkum wordt mogelijk nog langer uitgesteld. De PvdA in de gemeente Noardeast-Fryslân verlegt namelijk deze week de focus op de huisvesting van statushouders in plaats van de bouw van een AZC in Dokkum.

De PvdA heeft in de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân een sleutelrol als het gaat om een definitief besluit over een AZC. De partij liet altijd weten dat zij voor de opvang van asielzoekers is maar maakt nu een draai.

Motie

De PvdA-fractie dient donderdag 20 juni aanstaande een motie in om zowel de huisvesting van statushouders als de lokale woningnood aan te pakken. Deze motie komt voort uit de huidige asiel- en woningcrisis in Nederland en de recente stemmingen onder de inwoners van de gemeente.

Alternatieve oplossingen

"Onze inwoners hebben hun zorgen geuit over de bouw van een permanent AZC in onze gemeente. Daarom stellen wij alternatieve oplossingen voor die tegemoetkomen aan zowel de wensen van onze inwoners als aan onze morele wens voor de opvang van statushouders, mensen en gezinnen die eerder om vaak de meest verschrikkelijke oorzaken hun eigen land hebben moeten verlaten."

Doorstroom

"Door anders te kijken naar opvangmogelijkheden kunnen we de doorstroom in AZC's bevorderen, waardoor bestaande centra worden ontlast en onze gemeente op een alternatieve manier zorg biedt aan mensen die dat nodig hebben. Het huidige voorstel van het college dreigt echter twee wijken in Dokkum tegen elkaar uit te spelen, en dat willen we voorkomen." zo laat de partij weten.

Nieuw onderzoek

Als de motie wordt aangenomen dan wordt het besluit over het AZC in Dokkum uitgesteld in afwachting van de uitkomsten van een gecombineerd onderzoek naar de huisvesting van statushouders en daarmee de realisatie van tijdelijke woningbouw. De PvdA wil dat er een onderzoek komt naar de maximale capaciteit voor de huisvesting van statushouders binnen de gemeente, rekening houdend met de wensen en belangen van dorpsgemeenschappen en wijkraden.

De motie stelt voor tijdelijke woningen te bouwen die snel gerealiseerd kunnen worden. Deze woningen zijn bedoeld om statushouders snel op te vangen in de gemeenschap en tegelijkertijd de woningnood te verlichten.

Meerderheid voor motie?

De FNP gaf eerder al aan dat er gekeken moest worden naar opvang voor statushouders om de doorstroming vanuit de AZC's te regelen. De PvdA kan waarschijnlijk rekenen op de steun van FNP (en andere partijen die tegen een AZC zijn). Als de FNP moet de oppositiepartijen voor de motie stemt dan hebben zij 15 stemmen tegenover 14 stemmen van de partijen (CDA, ChristenUnie en S!N) die zeiden voor een AZC in Dokkum te zijn.

Raadslid Jan Roelof Buruma (FNP) laat weten: "We willen niet achterover leunen en de problemen van Ter Apel laten voor wat ze zijn. Met de opvang van statushouders over de hele gemeente naar aard en schaal in de dorpen en de stad Dokkum, gaan we voor integratie, voor doorstroming in de asielketen en de ontlasting van Ter Apel."

