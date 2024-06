Onbekende danst op auto in Harkema

zo 16 juni 2024, 21.41 uur

HARKEMA - In het weekend een dansje doen is voor velen niet ongewoon. Maar een onbekende danser maakte het wel heel bont. Deze persoon deed in de nacht van zaterdag op zondag een dansje op de auto van Wyan Hoeksma! Ze kwam zondagochtend terug bij een flink beschadigde auto.

De auto stond geparkeerd op parkeerterrein de Bosk in Harkema. Ze is nu opzoek naar de onbekende danser om het op te lossen. Mensen die meer weten over schade aan de Alfa Romeo Mita van Wyan kunnen zich bij haar melden op Facebook.