Café Pietje Bel kleurt oranje in Drachten

wo 12 juni 2024, 18.00 uur

DRACHTEN - Café Pietje Bel is er klaar voor. De kroeg werd deze week helemaal in het oranje gehuld. Het cafe is niet de enige. Op veel plaatsen kleurt het langzaam oranje.

Alles staat in het teken van het Europees kampioenschap voetbal 2024. Het EK voetbal vindt dit jaar plaats van vrijdag 14 juni tot en met zondag 14 juli.

Wanneer is welke wedstrijd?

Het Nederlands elftal speelt in groep D tegen Polen, Frankrijk en Oostenrijk. Op zondag 16 juni treedt het elftal in het eerste groepsduel aan tegen Polen. Deze wedstrijd is om 15.00 uur.

Vrijdag 21 juni is Frankrijk de tegenstander om 21.00 uur. Op dinsdag 25 juni om 18.00 uur is de laatste wedstrijd uit de poule tegen Oostenrijk.

Fotowedstrijd

Ook dit jaar kun je meedoen aan de fotowedstrijd op WâldNet. Wie heeft het mooiste oranje? Stuur je mooiste foto in en win 50 euro!

Stuur je foto gelijk in!

FOTONIEUWS