Oliescherm geplaatst in Dokkumer Ee na verontreiniging

di 11 juni 2024, 16.58 uur

DOKKUM - De brandweer heeft dinsdag een oliescherm geplaatst in de Dokkumer Ee in Dokkum. Dit gebeurde nadat er een verontreiniging werd gemeld van het oppervlaktewater door een oude kotter.

De oude kotter lag aangemeerd in de Dokkumer Ee en had kennelijk gelekt, waardoor er olie in het water terecht kwam. Om verdere verspreiding tegen te gaan, is besloten om een tijdelijk oliescherm te plaatsen.

Het is nog onduidelijk hoeveel olie er precies is gelekt. De brandweer werd om 12.50 uur opgeroepen voor het incident.

De Dokkumer Ee is de toegangsroute over het water naar het centrum van Dokkum.