Dag van de bouw: neem kijkje in zwembad in aanbouw

wo 5 juni 2024, 12.00 uur

DRACHTEN - Op zaterdag 8 juni is het Dag van de Bouw. Op deze dag kunt u een kijkje nemen op twee bouwlocaties in Drachten: de nieuwbouw van Zwemcentrum De Welle en Samen Kansrijk! Dit kan tussen 10.00 en 15.00 uur.

Voor mensen die het zwembad willen bekijken, wordt geadviseerd om per fiets of lopend naar de bouwplaats te komen. Het is ook mogelijk om gebruik te maken van een pendelbus.

Pendelbus

U kunt gebruik maken van de ingang van het bouwterrein aan de Sportlaan. Deze is, vanwege de afsluiting van de fietsbrug, bereikbaar vanuit de oostelijke richting. Komt u in de auto, maak dan gebruik van de gratis pendelbussen. Deze vertrekken regelmatig vanaf de Tussendiepen. Hier is voldoende gratis parkeergelegenheid.

De pendelbus stopt bij de ingang van het bouwterrein aan de Zuiderhogeweg. De pendelbus haalt u hier ook weer op. Het bouwterrein is deze dag zowel vanaf de Sportlaan als vanaf de Zuiderhogeweg niet toegankelijk voor automobilisten.

Toplocatie

Het nieuwe, duurzaam ontworpen zwemcentrum biedt ruimte voor recreatief zwemmen en (top)sport. Met diverse baden (waaronder een 50 meter wedstrijdbad met keerwand en beweegbare bodem), glijbanen, whirlpool, stroomversnelling en horeca voorzieningen wordt het volgens de gemeente een topaccommodatie.

Bouwterrein van Samen Kansrijk!

Aan de Noorderhogeweg verrijst een nieuw schoolgebouw: Samen Kansrijk! Scholen voor speciaal (basis) onderwijs krijgen hier een gezamenlijk onderkomen. Met ingang van januari 2025 krijgen de 700 leerlingen les in het nieuwe gebouw, dat zo'n 10.000 m2 groot is. U kunt uw auto daar parkeren op de carpoolplaats Noord aan de Noorderhogeweg.

