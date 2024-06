Fietser gewond na aanrijding in SuwÃ¢ld

Fietser gewond na aanrijding in Suwâld

zojuist geplaatst

SUWALD - Een fietser is zondag gewond geraakt bij een botsing met een auto. Een automobilist zag op het Noorderend in Suwald de fietser over het hoofd, waarna ze in botsing kwamen. Het slachtoffer is meegenomen naar het ziekenhuis.

Een ambulance kwam ter plaatse om eerste hulp ter verlenen. Daarnaast kwam de politie ter plaatse om onderzoek te doen naar de exacte toedracht van het ongeval.