OPA mag papierinzameling niet doen met NNRD wagen

do 30 mei 2024, 20.35 uur

BURGUM - De gemeente Tytsjerksteradiel heeft donderdag uitgelegd waarom OPA (Oud Papier Aktie) van de Protestantse Gemeente Bergum niet meer papier mag inzamelen met een kraakpersauto van de NNRD. Wethouder Tytsy Willemsma gaf tijdens de raadsvergadering aan dat dat alleen kan met een kraakpersauto van Omrin.

Willemsma reageerde daarmee op vragen van VVD-raadslid Sjaak Hoekstra, die de vrijwilligers een Koninklijke onderscheiding zou willen toekennen voor hun goede werk. Voor Hoekstra is het niet te verkroppen dat het college zo moeilijk doet.

Landbouwvoertuigen

Volgens Willemsma gaat het niet om pesterijen jegens OPA, maar om de veiligheid van de vrijwilligers. "De frijwilligers dy't jo heech yn it faandel ha, ha wy ek heech yn it faandel," benadrukte ze. Het college kan daarom niet toestaan dat vrijwilligers tegenwoordig nog worden meegenomen op de trekkers met aanhangwagens.

Wagen van NNRD

OPA had in de afgelopen nog voorgesteld een kraakpersauto van de NNRD te gebruiken. Maar Willemsma legde uit: "Wy ha in kontrakt mei Omrin." De gemeente heeft afspraken met afvalbedrijf Omrin voor de inzameling van papier bij huishoudens. Als er dan een NNRD-wagen zou worden gebruikt dan moet al het papier eerst overgeheveld worden naar Omrin-containers, voordat het kan worden afgevoerd.

OPA niet in beweging

Het college heeft nog voorgesteld om in de tussentijd een kraakpersauto van Omrin te gebruiken. De inzameling door OPA ligt namelijk al maanden stil.

"Wat wy konstatearre is dat dy beweging der net west is," zegt Willemsma. Daarna volgde er nog wel een plan om met aangepaste trekkers en ladewagens het papier te verzamelen. Dat ziet het college niet zitten. Dergelijke aangepaste voertuigen moeten - volgens de politie - zelfs door de RDW worden gekeurd.

Veiligheid

"Wy moatte de garânsje ha foar de frijwilligers, dat it feilich kin," benadrukte Willemsma. Het gaat er niet om dat de gemeente het OPA niet gunt, maar dat OPA moet voldoen aan de veiligheidseisen.

Kraakpersauto

"Der binne alternativen, wêrûnder in kraakpersauto fan Omrin en dan sizze wy, ja in kraakpersauto fan Omrin is fan herte wolkom." Ook het gebruik van auto's met aanhangers is een optie. Willemsma benadrukt dat de gemeente gebonden is aan de afspraken met Omrin.

OPA zamelt al 50 jaar op traditionele wijze papier in. De lezers van WâldNet steunen OPA. uit een poll blijkt dat ruim 50% van de lezers achter OPA staat. Tot op heden stemden ruim 450 lezers.

Poll: Wat vindt u van het besluit om OPA te stoppen met papierinzameling?