Geen vergunning: OPA mag geen oud papier inzamelen in Burgum

wo 29 mei 2024, 16.54 uur

BURGUM - De Oud Papier Aktie (OPA) van de Protestantse Gemeente Bergum (PGB) mag definitief geen papier en karton meer inzamelen in Burgum. Dit besluit werd na een reeks nieuwe gesprekken definitief door de gemeente bevestigd.

De inzameling met aangepaste landbouwaanhangers blijft te gevaarlijk, aldus Tytsjerksteradiel.

Oud besluit bevestigd

In december 2023 werd al aangekondigd dat de OPA moest stoppen met hun huidige inzamelingsmethode. De gemeente Tytsjerksteradiel weigerde toen een ontheffing te verlenen vanwege veiligheidsrisico's. Vrijwilligers stonden tijdens de inzameling op rijdende aanhangers, wat als te gevaarlijk werd beschouwd.

Alternatief

OPA diende daarop een alternatief voorstel in waarbij ze de landbouwaanhangers wilden aanpassen met veiligheidshekken en waarschuwingslichten in de cabine van de trekker. Als het hek niet dicht is of er wordt op de noodknop gedrukt, dan zou de lamp gaan branden zodat de bestuurder weet dat hij niet kan rijden.

Ondanks deze aanpassingen oordeelde de arbokerndeskundige dat de voorgestelde werkwijze nog steeds niet voldoet aan de veiligheidsnormen. De politie gaf ook een negatief advies, wat leidde tot een definitieve afwijzing door de gemeente.

Geen weg terug

Na bijna een half jaar van nieuwe gesprekken en overleg, heeft de gemeente Tytsjerksteradiel besloten het besluit niet te herzien. OPA krijgt geen ontheffing en wordt niet opnieuw aangewezen als inzamelaar van papier en karton voor 2024. De veiligheid van de vrijwilligers en de naleving van de verkeerswetgeving blijven voor de gemeente prioriteit.

Alternatieven

De gemeente heeft OPA en andere inzamelaars meerdere alternatieven aangeboden die voldoen aan de wettelijke eisen. Desondanks blijft OPA vasthouden aan hun oorspronkelijke methode, wat het moeilijk maakte om tot een compromis te komen.

Teleurgesteld

De beslissing valt zwaar voor de Protestantse Gemeente Bergum en de vele vrijwilligers die jarenlang betrokken waren bij de inzameling. Veel clubs en verenigingen in Burgum die financieel profiteerden van de OPA-inzameling, zullen nu op zoek moeten naar andere manieren om hun activiteiten te bekostigen.

Met dit definitieve besluit komt een einde aan de traditionele inzameling van papier met oude trekkers en landbouwaanhangers

Poll: Wat vindt u van het besluit om OPA te stoppen met papierinzameling?