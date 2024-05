GPS-systeem buitgemaakt bij akkerbouwbedrijf

vr 24 mei 2024, 14.05 uur

INGWIERRUM - Vanaf het erf van een akkerbouwbedrijf aan de Butendykswei in Ingwierrum is deze week een GPS-systeem gestolen uit een trekker. De diefstal vond plaats tussen donderdag 23.00 uur en vrijdagochtend 5.15 uur.

Eigenaar Leon Steeghs ontdekte het verlies van het scherm en de ontvanger toen hij vrijdag vroeg aan het werk ging. Het scherm bleek verdwenen en ook de kabels waren doorgeknipt.

"Ik frege de jonges noch oft se it skerm fuorthelle hiene, mar dat blykte net sa te wêzen. Doe't ik op it dak seach en seach dat de ûntfanger ek ferdwûn wie, wist ik wol genôch", aldus Steeghs.

De akkerbouwer gelooft dat het een doelgerichte inbraak was. "Ik ha meardere trekkers op it hiem stean, mar allinnich by dizze spesifike trekker hawwe se taslein". Hij denkt dat het om professionals gaat die precies weten wat ze doen. De waarde van de hele set wordt geschat op 15.000 euro.

Toegeslagen bij buurman

Nadat Leon zijn buurman had geappt, kwam hij erachter dat ook daar een GPS-systeem was gestolen. "Nei 't ik in berjochtsje stjoerd hie, waard ik fuort belle. Ek dêr blykte in GPS-systeem weinommen te wêzen".

Er is aangifte gedaan bij de politie en de serienummers van de gestolen systemen zijn genoteerd. Eventuele getuigen kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844.