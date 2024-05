'Steekpartij in Dokkumse opvang voor Oekraïners'

di 21 mei 2024, 17.10 uur

DOKKUM - In de tijdelijke opvang voor Oekraïense vluchtelingen in de Dokkumer wijk Trije Terpen heeft recent een steekincident plaatsgevonden. Dat blijkt uit een document van de wijkraad waarin gewaarschuwd wordt voor een te hoge 'asieldruk' als er ook nog een asielzoekerscentrum (azc) in de wijk zou komen.

De steekpartij in het appartementencomplex (opvang) wordt in het stuk over mogelijke locaties voor een azc in Dokkum als voorbeeld aangehaald van de problemen die de huidige vluchtelingenopvang al met zich meebrengt. "Onbenoemd is gebleven de steekpartij die heeft plaatsgevonden in het appartementencomplex in de Trije Terpen bij de Oekraïense vluchtelingen", luidt de passage.

Brief Dijkstra-Draisma

Eerder schreef bouwgroep Dijkstra-Draisma ook al - in summierdere woorden - over incidenten die in 'hun' opvanglocatie hadden plaatsgevonden (opvanglocatie is in eigendom van BDD Real Estate, red.). Het werd genoemd om de gemeente te bewegen om niet voor de Trije Terpen te kiezen.

In de brief aan de gemeenteraad schreef de bouwgroep op 24 april: "Hier hebben de laatste tijd helaas de nodige incidenten plaatsgevonden doordat naast gezinnen ook meerdere alleenstaande mannen in een woonruimte zijn geplaatst."

Daders land uitgezet

Het gemelde steekincident is nooit door de lokale autoriteiten of politie bekendgemaakt. Burgemeester Johannes Kramer van Noardeast-Fryslân laat in een reactie weten: "It ynsident is ús bekend. De plysje wikkelt sa'n ynsident ôf en oft dêr oer kommuniseard wurdt, is oan de plysje. De daders bin werom stjoerd nei Ukraïne."

Asieldruk

De wijkraad De Trije Terpen noemt verder onder meer de afstand tot voorzieningen als winkels en scholen, de druk op de nieuwe basisschool De Pionier en de mogelijke impact op een nieuwe woningbouwontwikkeling als redenen waarom de Trije Terpen geen geschikte plek is voor een azc. De wijk vangt al honderd Oekraïners op.

'Dit moet stoppen'

Naast de Trije Terpen worden nog twee andere locaties onderzocht voor de komst van een azc. De wijkraad roept de gemeenteraad op voorlopig geen locatiekeuze te maken omdat het voorstel "onvoldoende gedragen en besluitrijp" zou zijn.