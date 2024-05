Garage loopt vol met water in Buitenpost

ma 20 mei 2024, 18.07 uur

BUITENPOST - Bewoners aan de Zegge in Buitenpost hadden flinke pech. Door de waterbreuk boven hun woonplaats, liep de garage helemaal vol met water.

De brandweer is nog wel gebeld maar de brandweer heeft het momenteel te druk om deze bewoners te helpen om het probleem op te lossen.

In de garage stond gelukkig geen auto maar helaas zijn wel andere waardevolle spullen door het wassende water gegrepen. Op meerdere plekken in Buitenpost en daar buiten kampten mensen met wateroverlast in de huizen of in kelders.