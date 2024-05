Nieuw bestuur voor Vliegveld Drachten

di 7 mei 2024, 14.10 uur

DRACHTEN - Maandag is tijdens de bestuursvergadering het nieuwe bestuur van Vliegveld Drachten benoemd. Het nieuwe bestuur gaat direct aan de slag en wil op korte termijn kennismaken met alle betrokken partijen op en rond het vliegveld.

Burgemeester Jan Rijpstra: "Met de benoeming van een nieuw bestuur krijgen de toekomstplannen van Vliegveld Drachten verder vorm. Het bestuur heeft brede ervaring met besturen en beschikt over luchtvaart technische en financiële kennis om aan de slag te gaan met deze plannen."

Van het voormalige bestuur blijven Wilfried Jellema en Klaas van den Berg voorlopig aan. Nieuwe bestuursleden zijn Hans Doddema, Harald Bouman, Sikko Brandenbrug en Douwe van Drogen.

Burgemeester Jan Rijpstra en Douwe de Boer nemen afscheid van het bestuur. Burgemeester Jan Rijpstra: "Als voorzitter ben ik de afgelopen 5 jaar betrokken geweest bij de ontwikkelingen van het vliegveld en ook met het vernieuwen van de statuten om vermenging van functies te voorkomen. Nu is het een goed moment om het voorzitterschap over te dragen omdat de statuten bij de notaris zijn gewijzigd. Ik heb vol vertrouwen in het nieuwe bestuur. Ook wil ik een woord van dank uitspreken aan afscheidnemend bestuurslid Douwe de Boer. Hij heeft zich meer dan 30 jaar bestuurlijk ingezet voor het behouden van Vliegveld Drachten. Dat verdient een groot compliment."

Aan de slag met mooie toekomstplannen

De nieuwe voorzitter Hans Doddema krijgt het stokje overgedragen van oud-voorzitter burgemeester Jan Rijpstra en heeft zin om aan de slag te gaan. Hans Doddema: "Drachten is al heel lang verbonden aan Philips en daarmee ook aan het vliegveld dat Frits Philips in Drachten heeft gebouwd. Nu liggen er mooie toekomstplannen voor ontwikkelingen in de kleine luchtvaart. Daarmee wordt dit enige kleine regionale vliegveld op het vasteland van Friesland behouden. Ik sta te popelen om samen met mijn medebestuursleden, maar zeker ook met de mensen op het vliegveld en de omwonenden, vorm te geven aan de uitvoering van de toekomstplannen."

Ontwikkelingen vormgeven

Het nieuwe bestuur kent de Smallingerlandse samenleving goed. De bestuursleden kunnen met een deskundige en open blik belangrijke ontwikkelingen op het vliegveld vormgeven. Ze gaan snel aan de slag met het mogelijk maken van de bouwplannen van hangarwoningen en overige hangars van initiatiefnemers. Ook verzorgen zij vanaf nu de communicatie richting de directe omgeving van het vliegveld en andere betrokkenen.

Komende 50 jaar vliegveld

Op 14 november 2023 heeft de gemeenteraad van Smallingerland besloten dat Vliegveld Drachten voor de komende 50 jaar als vliegveld blijft bestaan. Vliegveld Drachten kan zich de komende jaren ontwikkelen tot een klein en gezond vliegveld in Fryslân.

De huidige gebruikers en initiatiefnemers met plannen voor Vliegveld Drachten willen graag aan de slag met hun plannen. Hiervoor was het belangrijk dat er een nieuw bestuur voor Stichting Vliegveld Drachten komt dat op basis van een nieuwe structuur de exploitatie van Vliegveld Drachten kan organiseren.