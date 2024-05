Rokende wasmachine in Gorredijk

di 7 mei 2024, 10.32 uur

GORREDIJK - De brandweer van Gorredijk rukte dinsdag uit voor een brand in een woning aan de Mouterij in Gorredijk. Even voor 10.00 uur was er een mogelijke brand ontstaan op zolder.

Eenmaal ter plaatse gekomen, werd duidelijk dat er rook kwam uit de machine. De brandweer heeft de situatie veilig gesteld en kon daarna terugkeren naar de kazerne.

