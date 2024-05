C.M.V. Excelsior Veenwoudsterwal geeft (100 jaar) jubileumconcert

ma 6 mei 2024, 13.19 uur

FEANWALDEN - Christelijke Muziekvereniging Excelsior Feanwâldsterwâl bestaat dit jaar precies 100 jaar en viert dit op 18 mei met een bijzonder jubileumconcert. De in 1924 opgericht muziekvereniging is begonnen als fanfare-orkest.

Als een van de eersten in Nederlanden en eerste in Friesland is de orkestsamenstelling veranderd in een brassband-bezetting. Dit gebeurde destijds onder leiding van dirigent Sake Paulusma, van 1948 tot 1979, een autodidact en zeer begaafd componist en muziekschrijver.

De vereniging treedt binnenkort weer op als brassband, net als in de hoogtijdagen in de jaren '90. Toen ging brassband Excelsior o.l.v. dirigent Bienze IJlstra, van 1979 tot 1993, naar de Nederlandse top en kon zich ook op internationaal niveau meten met de besten, o.a. op het Internationale Muziekfestival "Flicorno d’Oro" te Riva delGarda in Italië.

Aan het jubileumconcert doen zeker 10 leden mee die ook bij het 65-jarig jubileum in 1989 meespeelden. En dat is best bijzonder voor een brassband die al bijna 8 jaar niet meer bestaat. De brassband is in 2016 opgeheven door een te kleine bezetting. Een aantal leden van de muziekvereniging is toen doorgegaan als brass ensemble, de vereniging bleef bestaan.

De vereniging heeft sinds jaar en dag een eigen repetitieruimte in de karakteristieke 'Alde Skoalle' aan de Swette tussen Noardburgum en Feanwâlden. Het pand is van 1909 en wordt onderhouden door vrijwilligers. Afgelopen herfst besloten voorzitter van de muziekvereniging Eppie Koopmans en lid Sybren Ytsma tijdens het klussen 'dat het nu alles is of niets'. 'Een eeuw Muziekvereniging Excelsior kunnen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan, het is nu of nooit!'

Het bestuur stelde een lijst met oud leden samen en zocht contact met dirigent Zweitze van der Heide. Deze wilde wel dirigeren en daarna had men binnen 2 weken een groep van 22 muzikanten bij elkaar. Sinds 5 november komt de groep regelmatig bijeen om toe te werken naar het concert en is intussen gegroeid naar 34 muzikanten.

De huidige dirigent Zweitze van der Heide woont in Feanwâldsterwâl. Zijn ouders waren lid van CMV Excelsior en daar sloeg de vonk over. In 1989 speelden ze ook bij het 65-jarig jubileumconcert, nu leidt hun zoon Zweitze van der Heide het 100-jarig jubileumconcert.

Helemaal 100% 'eigen' wordt het concert niet. Voorzitter Koopmans heeft een aantal muzikale 'stipers' van collega brassbands gevonden om de band voor het optreden compleet te maken naast de 22 oud leden. Overigens wordt het optreden meer dan alleen muziek. Er zullen ook verschillende filmbeelden te zien zijn.

"Dit optreden moet een hoogtepunt worden voor onze muziekvereniging. Na het concert kijken we wel hoe verder." Wie weet wakkert het al 100 jaar onsterfelijke enthousiasme van de Excelsior muzikanten wel een nieuw vuurtje aan. Nieuwe leden zijn altijd welkom. Ook van buiten Feanwâldsterwâl, verzekert Koopmans.

Het jubileumconcert is op 18 mei om 20.00 uur in Sanjes Sportpark te Feanwâlden. Entree kaarten zijn gratis en zijn verkrijgbaar via excelsiorvwal@gmail.com /0653103487, wel graag bestellen voor 10 mei.