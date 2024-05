Bevrijdingsrit met oude legervoertuigen

zo 5 mei 2024, 17.35 uur

DOKKUM - Op Bevrijdingsdag werd er een bevrijdingsrit gehouden met oude legervoertuigen in de regio Dokkum. De rit begon in Ternaard en eindigde bij de 'De Klinze’ in Aldtsjerk.

De ongeveer 50 voertuigen gingen onder andere door Ie, Aldwâld, Westergeast, Dokkum, Walterswâld, Damwâld, De Westereen en Burgum. Langs de route en in Dokkum waren veel toeschouwers. In Dokkum was er een pauze op De Markt en konden de voertuigen van dichtbij worden bekeken.

FOTONIEUWS