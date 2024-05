Menno en Klaske Hoogsteen-Hamstra 50 jaar getrouwd

vr 3 mei 2024, 16.07 uur

DROGEHAM - Het is deze vrijdag feest in Drogeham. Menno en Klaske Hoogsteen-Hamstra zijn 50 jaar getrouwd. Sinds hun trouwen wonen ze al lange tijd aan Bosmastrjitte in het dorp.

Menno werd geboren in Drogeham en Klaske groeide op in Augustinusga. Ze hebben elkaar toendertijd leren kennen via wederzijdse vrienden in Drogeham.

Menno heeft altijd in de bouw gewerkt en Klaske was thuis bij de drie kinderen.