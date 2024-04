Eerste keer Koningsdag viering in Opeinde

za 27 april 2024, 17.38 uur

OPEINDE - De eerste Koningsdag viering in Opeinde begon zaterdag met een ontbijt in het dorpshuis voor de inwoners van het dorp. Om tien uur werd de vlag gehesen en het Wilhelmus gezongen onder begeleiding van het muziekkorps.



Daarna was er een lawaaioptocht voor en door de jongste inwoners van Opeinde. Na afloop van de optocht was er een vrijmarkt en konden de kinderen spelletjes spelen.

