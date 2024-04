Vier lintjes uitgereikt in Opsterland

za 27 april 2024, 16.55 uur

BEETSTERZWAAG - Burgemeester Andries Bouwman maakte vrijdag een rondrit door Opsterland om vier inwoners van de gemeente te verrassen met een Koninklijke onderscheiding op Lintjesdag. Namens de Koning overhandigde hij hen de versierselen. De decorandi werden geprezen voor hun buitengewone vrijwillige bijdrage aan de Opsterlandse gemeenschap.

Julian van Dijk (81) uit Beetsterzwaag

De eerste stop was bij De Buorskip. Daar ontving de 81-jarige Bernard Julian van Dijk zijn lintje. Hij is vernoemd naar de toenmalige koningin en prins en heeft vele jaren actief deelgenomen aan bestuurlijke activiteiten. Zo was hij tussen 1984 en 2000 vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente ViaPacis in Beetsterzwaag-Olterterp en vervulde hij de rol van kerkrentmeester. Daarnaast was hij voorzitter van voetbalvereniging De Sweach in Beetsterzwaag van 1988 tot 2022.

In 2004 werd hij voorzitter van bridgeclub 't Troefke in Boornbergum en sinds 2016 is hij voorzitter van stichting De Buorskip in Beetsterzwaag, de eigenaar van het gelijknamige dorpshuis. Sinds 2021 is hij opnieuw vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente ViaPacis in Beetsterzwaag-Olterterp. Als gepensioneerd ingenieur is de heer Van Dijk benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Freddy de Marchant et d’Ansembourg (90) uit Beetsterzwaag

De 90-jarige Freddy de Marchant et d’Ansembourg uit Beetsterzwaag is vrijdag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij wordt al decennia geprezen voor zijn inzet voor duurzaam beheer van natuur- en landbouwgrond en biodiversiteit. Zijn betrokkenheid bij landbouw en natuurbeheer strekt zich zelfs uit tot zijn tijd bij de Europese Commissie in Brussel.

In de jaren 1989-2000 was hij de oprichter en bestuurder van de Friese Bosgroep, nu bekend als de bosgroep Noord-Oost Nederland. Hij gaf advies over duurzaam beheer aan eigenaren van bos- en natuurgebieden in de regio. Vervolgens was hij van 1995 tot 2004 medeoprichter, bestuurslid en penningmeester van de Federatie Particulier Grondbezit, gericht op duurzame instandhouding en beheer van landbouwgrond, bos, natuur en cultuurhistorie.

Daarnaast vertegenwoordigde hij van 1995 tot 2004 de FPG bij de European Landowner's Organization en is hij sinds 2001 directeur van de Stichting Fogelsangh State in Veenklooster.

Voor zijn indrukwekkende inzet is de heer De Marchant et d’Ansembourg benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, en de uitreiking vond plaats op Harinxmastate in Beetsterzwaag.

Sietske Dijkstra-Postma (70) uit Nij Beets

Sietske Dijkstra-Postma (70) uit Nij Beets is een bekend gezicht in het dorp en neemt graag deel aan allerlei activiteiten. Ze heeft veel kennis over de inwoners en geschiedenis van Nij Beets en is al jarenlang actief in diverse verenigingen. Haar speciale interesse ligt bij cultuur.

Ze is sinds 2008 bestuurslid en vrijwilliger bij toneelvereniging Kliuwend Omheech, bestuurslid (2018-2022) van en vrijwilliger bij stichting Amateurtoaniel Fryslân, secretaris van de Ondernemersvereniging Nij Beets (1994-2002), lid van de Stuurgroep Nij Beets 150 jaar (2010-2013), secretaris van en vrijwilliger bij de Dorpcoöperatie Krigel te Nij Beets, vrijwilliger en gastvrouw bij openluchtmuseum It Damshûs, en lid van de redactie van dorpskrant De Nij Beetster (vanaf 2022).

Mevrouw Dijkstra-Postma, een gepensioneerd zelfstandig kapper, werd bij It Damshûs in Nij Beets benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Theo van Kan (79) uit Gorredijk

De 79-jarige Theo van Kan uit Gorredijk is vrijdag onderscheiden met een lintje. Al sinds 1977 is hij vrijwilliger bij de RK Sint Paulus geloofsgemeenschap in Gorredijk. Hij maakt deel uit van het kerkkoor dat de vieringen ondersteunt. Theo was dirigent van het koor van 1991 tot 2002 en vervulde de rol van penningmeester van 2004 tot 2010. Sindsdien helpt hij met financiële zaken en archivering, en met veel plezier stelt hij de liedprogramma’s samen en voert hij technisch onderhoud uit.

Sinds 2018 is hij ook uitvaart coördinator. Daarnaast was hij van 2008 tot 2016 vrijwilliger bij stichting Pum Netherlands, waar hij drie projecten in Pakistan heeft ondersteund. Theo staat bekend als een echte doe-het-zelver.

Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en de uitreiking vond plaats in de RK St. Paulus Gemeenschap in Gorredijk.