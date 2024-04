Geslaagde 21- ste Kollumerkatloop

za 27 april 2024, 8.30 uur

KOLLUM - Vrijdagavond was het weer tijd voor de jaarlijkse Kollumerkatloop. Dit jaar werd de Kollumerkatloop voor de 21-ste keer gelopen. Om 19.30 uur werd er gestart. De wedstrijdleiding was in handen van Jan Kooistra van SV Friesland. Het parkoers ging via de Voorstraat naar het buitengebied ten oosten van Kollum. De kortste afstand (6,4 KM) liep terug via de Goudberg en de lopers van de lange afstand (13,8 KM) liepen ook door het dorp Burum.

Siebert Nutma uit Oostrum kwam op de korte afstand als allereerste weer over de finish na de gezamenlijke start. Hij werd gevolgd door Hans Hiemstra uit Harkema en derde werd Bert Kamminga uit Eernewoude.

Bij de vrouwen was Brecht Plantinga de snelste. Ze werd gevolgd door Else ter Kaam en Tsjetty Visser werd derde.

Op de lange afstand was Pieter Pilat de snelste bij de heren, hij werd gevolgd door Hans v/d Wal en Marco Kingma werd derde. Bij de vrouwen was er op de lange afstand succes voor Trudy Veenstra gevolgd door Elly Roorda en Janneke Mosselaar.

