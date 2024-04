Zwembad de Delte opent zwemseizoen op Koningsdag

ma 22 april 2024, 14.25 uur

GORREDIJK - Op 27 april om 13.00 uur wordt het zwemseizoen van zwembad de Delte in Gorredijk geopend. Het zwembad zal worden geopend door burgemeester Andries Bouwman en jeugdburgemeester Mirre Kanters van de gemeente Opsterland.

Het zwembad is op de dag van de opening vrij toegankelijk.

Er is in de afgelopen maanden hard gewerkt om het zwembad te verbeteren. Er is een afdekking aangebracht voor de beide grote baden. Ook is er een grote glijbaan gerealiseerd en een nieuw pierenbad aangelegd. In totaal is er voor bijna een half miljoen euro geïnvesteerd om het bad weer toekomst klaar te maken.

Dankzij een automatisch oprolbaar lamellensysteem kunnen de toezichthouders met één druk op de knop de lamellen op- of afrollen. Dit was een lang gekoesterde wens van het zwembad.

Eveneens werd afgelopen winter een grote glijbaan geplaatst en een pierenbad. Dit is mede mogelijk gemaakt doordat de prijsvraag 'Gerdyk oan set', een bijdrage heeft gegeven van 50.000 euro voor de realisering van de glijbaan. De prijsvraag voor de glijbaan is gewonnen door basisschool Loevestein dat een actie hiervoor heeft gehouden, uitgevoerd door de kinderen van groep 5B. In samenwerking met Loevestein en de Delte is de glijbaan afgelopen winter gerealiseerd.

Het komende winterseizoen wordt het entreegebouw vervangen door een nieuw en groter gebouw dat qua vormgeving aansluit bij de nieuwbouw van Kortezwaag. De financiering hiervan is inmiddels rond, mede dankzij een bijdrage van het 'Iepen Mienskipsfuns'.

De Delte is sinds 2015 in exploitatie bij stichting de Delte. Het zwembad wordt geëxploiteerd door vrijwilligers en sinds de start zijn ze steeds professioneler geworden. Het exploiteren vindt plaats in samenwerking met de gemeente Opsterland. De gemeente verzorgt het groot onderhoud en de dagelijkse zaken gebeuren door de

vrijwilligers van de Delte.

