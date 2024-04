Open Sluis trekt honderden bezoekers

zo 21 april 2024, 21.46 uur

DRACHTEN - Het was een drukte van belang in De Sluisfabriek in Drachten zaterdag en zondag. Honderden mensen kwamen een kijkje nemen bij de makers in dit monumentale gebouw. Zij gunden de bezoekers een kijkje achter hun deur.

Behalve kijken konden mensen ook zelf aan de slag. Zo kon er bijvoorbeeld een sleutelhanger worden gemaakt van oude kurken, props gemaakt worden voor op de photobooth en konden mensen leren hoe ze handen konden tekenen.

In de grote hal van de oude fabriek was een expositie te zien met foto's van Tryntsje Nauta. Jonge vrouwen verblijvend in azc Drachten, in de leeftijd van 18 t/m 23 jaar, werkten samen met de fotografe aan deze serie intrigerende portretten.

