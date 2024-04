Skûtsje De Broekophâlder gedoopt in Eastermar

zo 21 april 2024, 18.25 uur

EASTERMAR - Skûtsje De Broekophâlder is zondag officieel gedoopt in Eastermar. Wiebe van der Wal haalde het skûtsje met vijftien fanatiekelingen naar het dorp.

Na een flinke opknapbeurt is het skûtsje zondag gedoopt door burgemeester van Tytsjerksteradiel, Jeroen Gebben, én de burgemeester van Achtkarspelen, Oebele Brouwer.

Age Veldboom uit Eastermar was ook aanwezig om te vertellen over de geschiedenis van de skûtsjes. Hij sprak over de vele commissies die de dorpen rijk waren voor de Tweede Wereldoorlog. De commissies hadden verschillende spelregels. "By ien kommisje wie it sa, at je it skûtsje foar it swurd reitsje dan is 't dyn fout, en achter it swurd dan is it de oaren syn fout" aldus Age Veldboom. "Bakboard en stjoerboard hienen se noch net....."

In 1945 werd de SKS opgericht die de centrale organisatie van de wedstrijden van het skûtsjesilen op zich nam. De Broekophâlder zal met een Eastermarder bemanning deelnemen in de 'Lytse klasse'.

Het skûtsje werd in 1910 gebouwd op de werf in Kootstertille. De scheepswerf stond bekend om de precisie. Terwijl andere werven 'op het oog' bouwden, maakte de Tilster werf al gebruik van bouwtekeningen.

In totaal werden er zo'n duizend skûtsjes in Friesland gebouwd en er zijn ongeveer 550 overgebleven.

