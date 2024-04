Buurt in Harkema in actie tegen komst asielzoekers

za 20 april 2024, 16.55 uur

HARKEMA - De bewoners van Quakkenburg zijn zaterdag in actie gekomen tegen de mogelijke komst van 60 asielzoekers. Zonder enig overleg zouden er plannen zijn voor de opvang van de asielzoekers in een pand aan de Bolster in Harkema.

Met de plaatsing van meerdere spandoeken langs de Betonwei laten de omwonenden zien dat het voor hun menens is.

Angst

Op de buurt wonen 23 mensen en de bewoners vinden het aantal van 60 asielzoekers veel te hoog. Hun woongenot wordt aangetast en ze vrezen voor de waardevermindering van hun woningen. Ook zijn ze bang dat het gevoel van onveiligheid sterk zal toenemen als het plan doorgaat.

Geen overleg

De buurtbewoners zijn verder nergens van op de hoogte gebracht. Ze betreuren dat alles stiekem in het werk is gezet.

Motie van gemeenteraad

Deze mogelijke kleinschalige opvang van asielzoekers past bij de manier waarop de gemeente Achtkarspelen vluchtelingen wil gaan opvangen.

In januari 2024 gaf een meerderheid van de gemeenteraad opdracht aan het college om actief op zoek te gaan naar kleinschalige opvanglocaties om de druk op Ter Apel te ontlasten.

Over de mogelijke opvang van asielzoekers in Harkema is tot op heden niets bekendgemaakt door de gemeente Achtkarspelen.