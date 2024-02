Achtkarspelen zet zich in voor kleinschalige opvang asielzoekers

vr 26 januari 2024, 11.46 uur

BUITENPOST - De kleinschalige opvang van asielzoekers, dat moet kunnen in Achtkarspelen. Een meerderheid van de gemeenteraad wil zich inzetten voor de opvang. Op deze manier worden de volle opvangplekken in Ter Apel ontlast.

Op dit moment huisvest het aanmeldcentrum in Ter Apel 2400 mensen terwijl er een maximum capaciteit is voor zo'n 2000 mensen.

Het idee om vluchtelingen op te vangen kwam donderdagavond van de ChristenUnie en GroenLinks/PvdA. Zij dienden een motie in om op zoek te gaan naar geschikte locaties. "De problemen duorje al mear as twa jier. Wy wolle bydrage oan it opheinen fan flechtlingen. Dit wolle we dwaan op lytse skaal" aldus raadslid Toos van der Vaart van de ChristenUnie.

Het CDA en FNP stonden achter de motie. In totaal stemden 15 van de 20 raadsleden voor. Alleen de PVV, FvD, GBA en raadslid Edwin de Vries stemden tegen. Jacob Hooghiemstra (GBA) gaf als tegenargument dat hij vreest dat de gemeentelijke organisatie momenteel niet slagvaardig genoeg is, mede met het oog op de komende ontvlechting van Tytsjerksteradiel en de opbouw van de nieuwe organisatie.