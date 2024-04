Jeugdhulp Friesland op randje van faillissement

di 16 april 2024, 18.40 uur

KORTEHEMMEN - Jeugdhulp Friesland (JHF), één van de grootste aanbieders van jeugdzorg in de provincie Fryslân, is op het nippertje van een faillissement gered. De organisatie kampte met grote financiële problemen en dreigde in mei geen lonen meer te kunnen uitbetalen.

De 18 Friese gemeenten hebben nu met een ingrijpend continuïteitsplan de continuïteit van de jeugdzorg weten veilig te stellen.

Woodbrookers

In het Continuïteitsplan Jeugdhulp Friesland (klik hier voor PDF) worden stevige keuzes gemaakt over het zorgaanbod en de bedrijfsvoering bij JHF. Zo stopt de organisatie uiterlijk 1 juli met de gesloten jeugdzorg op de locatie Woodbrookers in Kortehemmen. Na veel ophef in de laatste jaren werd Woodbrookers al afgebouwd.

Ook zal JHF zich moeten concentreren op een smaller kernpakket van activiteiten. Niet-kernactiviteiten worden afgestoten.

Lening: 5 miljoen euro

Om de acute liquiditeitsproblemen op te lossen, maakt JHF aanspraak op een lening van 2,5 miljoen euro van het ministerie van VWS. De Friese gemeenten schieten eveneens 2,5 miljoen euro voor, als voorschot op te leveren zorg. JHF voert daarnaast forse bezuinigingen door, zoals een vacaturestop en reductie van extern ingehuurd personeel.

"Geen kind mag tussen wal en schip vallen. De zorg voor jeugdigen in Friesland moet geborgd blijven", verklaart wethouder Nathalie Kramers van de gemeente Leeuwarden het ingrijpen. Er wordt ook een externe regie-voerder aangesteld om het herstelplan in goede banen te leiden.