Woede op gemeente om uitstel MFC Burdaard besluit

vr 12 april 2024, 15.30 uur

BURDAARD - De projectgroep Behoud Basisvoorzieningen Burdaard-Jislum eo is zwaar teleurgesteld in de gemeente Noardeast-Fryslân. De gemeente schuift een lang verwacht raadsvoorstel over de toekomst van multifunctioneel centrum MFC It Spektrum voor zich uit, in strijd met eerdere afspraken.

In een felle open brief verwijt de projectgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende dorpsorganisaties, het college van B&W de procesafspraken niet na te komen. "Dit gaat in tegen de procesafspraken die wij met het college hebben gemaakt", klinkt het verontwaardigd.

Voorstel van agenda gehaald

De groep stelt dat er was afgesproken dat een raadsvoorstel nog voor de zomervakantie van 2024 in de gemeenteraad zou worden behandeld over een oplossing voor de financiële problemen van MFC It Spektrum. Het college had het raadsvoorstel op 13 maart 2024 klaar, maar heeft het op het laatste moment van de agenda gehaald.

Pauzeknop

"En tot onze verbijstering geeft wethouder Jouta nu aan dat het college op de 'pauzeknop' wil drukken", schrijft de projectgroep geërgerd. Ze roept college en raad op het voorstel zo snel mogelijk opnieuw te agenderen conform de afspraak.

College komt afspraken niet na

De mienskip vreest dat vertraging de voorzieningen zoals het MFC, horeca en sportaccommodaties in de dorpen verder onder druk zet. "Wij hebben ons aan onze deadlines gehouden, maar het college komt zijn deel van de afspraken niet na", luidt de boze boodschap.