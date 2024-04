Lof voor woningbouwactie vier gemeenten

wo 10 april 2024, 20.00 uur

DRACHTEN - De actie van vier grote Friese gemeenten om te pleiten voor meer woningbouw in eigen provincie kan op goedkeuring in de gemeenteraad van Smallingerland rekenen.

De colleges uit Leeuwarden, Sneek, Heerenveen en Drachten klopten als ‘Fries Stedelijk Netwerk’ bij het rijk aan om in de landelijke plannen voor grootsteedse gebieden opgenomen te worden. Ze vragen om 25.000 woningen meer bovenop de 20.000, die de provincie al heeft toegezegd.

"Als je er nu niet bij bent, dan is het voorbij", aldus wethouder Robin Hartogh Heys dinsdagavond tijdens Het Debat in Smallingerland.

De complimenten kreeg de wethouder van PvdA-raadslid Maarten Noordhoff, die vragen over de actie van de vier Friese gemeenten stelde.

Wethouder Robin Hartogh Heys vertelde dat van tevoren "zeer veel overleg" is geweest. Niet alleen de ambtenaren van de gemeenten onderling, maar ook met die van de de provincie. Met alle partijen is ook bestuurlijk overleg geweest om de laatste verschillen te overbruggen.

De Friese gedeputeerde Sijbe Knol haakte op het laatste moment af, omdat hij de plannen op dit moment nog niet vond passen, aldus Hartogh Heys, "De provincie wilde eerst de woonvisie voor 2026 opstellen, maar daar wilden wij niet op wachten."

Van het rijk kwamen evenwel complimenten voor het Friese initiatief. "Het rijk is blij, maar we moeten nu wel energie in overleg steken om de laatste verschillen te overbruggen."

Het document van de vier gemeenten is "onder stoom en kokend water" klaargemaakt nadat eind vorig jaar bleek dat Friesland in de landelijke woningbouwplannen voor grote steden buiten de boot dreigde te vallen. In de woningbouwplannen wil wethouder Hartogh Heys "zeer zeker ook de inwoners betrekken. Jazeker willen we dat. Het raakt ons allemaal", antwoordde hij op vragen van de PvdA.