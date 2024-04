Restauratie voor kerktoren in Rinsumageast

do 4 april 2024, 23.55 uur

RINSUMAGEAST - De kerktoren van de (Alexander)kerk aan de Juckemawei 3 in Rinsumageast wordt binnenkort gerestaureerd. Kosten: 245.000 euro ex btw.

De gemeenteraad van de gemeente Dantumadiel moet nog akkoord gaat met het verlenen van het budget.

De kerktoren is in slechte staat. Grote delen van het metsel- en voegwerk van de toren dient, mede als gevolg van mossen en beplanting, aangepakt te worden.

De restauratie van de kerktoren wordt nu samen uitgevoerd met de restauratie van de kerk. Op deze manier worden er kosten bespaard en kan de restauratie tegelijkertijd worden uitgevoerd.

De Alexanderkerk is een rijksmonument en in eigendom van de protestante gemeente. Het beheer en onderhoud van de toren is voor de gemeente Dantumadiel.

De Alexanderkerk aan de Juckemawei 3 is één van de weinige meerbeukige kerkgebouwen van het Friese platteland, ontstaan door een laatgotische uitbreiding van een 12e-eeuws tufstenen schip met een even brede, rechtgesloten zuiderbeuk. De toren is omstreeks 1610 vernieuwd.