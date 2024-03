Diana de Groot presenteert Spavo Spring Concert

zo 31 maart 2024, 12.00 uur

SURHUISTERVEEN - Diana de Groot is dit jaar presentator van het Spavo Spring Concert. Het traditiegetrouwe lenteconcert in Surhuisterveen wordt georganiseerd op zaterdag 6 april. Dit keer is zangeres Karin Bloemen dé publiekstrekker. Brassband Blaast de Bazuin zorgt voor de muzikale rode draad.

Diana de Groot is bij het oudere publiek geen onbekende. Als presentator van Omrop Fryslân TV is ze een vertrouwd gezicht. Daarnaast presenteert ze regelmatig brassbandconcerten, dus de muziekwereld is haar niet vreemd.

Met haar karakteristieke warme stem, neemt ze het publiek gegarandeerd op een passende wijze mee de avond door.

De 49-jarige De Groot werkte ook bij RTV Drenthe en is naast presentator ook programmamaker bij Omrop Fryslân. Eerdere presentatoren van het Spavo Spring Concert waren Anke Bijlsma en Melissa van Voorst.