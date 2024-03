Dit is geen grap: tegeltaxi in Tytsjerksteradiel

zo 31 maart 2024, 11.00 uur

BURGUM - In april laat de tegeltaxi van zich horen in de gemeente Tytsjerksteradiel. Op woensdag 10 en 17 april rijdt hij door de gemeente.

De tegeltaxi is een gratis service van de gemeente om tegels bij de inwoners op te halen. Inwoners kunnen maximaal 20m² tegels aanbieden om op te halen.

Een belangrijke voorwaarde is wel dat er planten of ander groen voor in de plaats komt. Zo wil de gemeente inwoners stimuleren om de tegels in hun tuinen te vervangen door groen.

Voordelen

Een groene tuin heeft grote voordelen. Het regenwater kan makkelijker wegzakken in de grond, zodat het riool niet overstroomt. Meer planten en bomen zorgen voor meer schaduw en koelte op warme dagen. En er is meer leven in een groene tuin, vogels, insecten en andere dieren zijn afhankelijk van een groene leefomgeving. "Dus tegels derút en grien deryn!" zegt wethouder Tytsy Willemsma. Ynwenners dy’t meidogge oan dizze aksje, krije fergees in pûdsje lânseigen blomsied".

Circulair

De tegels die de gemeente ophaalt, worden gebruikt bij herstelwerkzaamheden van trottoirs. De overgebleven tegels verwerkt de gemeente tot gruis voor bijvoorbeeld beton of funderingsmateriaal en in wegen.

NK Tegelwippen

Het aantal opgehaalde tegels meldt de gemeente aan bij de organisatie van het NK Tegelwippen. Zo maakt de gemeente kans op de Gouden Tegel. "Sa'n titel is moai, mar it wichtichste is fansels dat de tunen fan ús ynwenners griener wurde.", zegt Willemsma.