Autobrug weer in werking op veerdam van Lauwersoog

zo 31 maart 2024, 10.04 uur

LAUWERSOOG - De (tijdelijke) autobrug op de veerdam bij Lauwersoog is weer in werking. Het wegdek van de brug viel zaterdagmiddag in het water en kon niet meer omhoog getakeld worden.

Met een grote kraan wordt de brug nu tijdelijk bediend. De kraan is zaterdagavond ter plaatse gekomen om de brug te laten werken.

Alleen reizigers die naar Schiermonnikoog gaan, ondervonden last van de storing. Dat waren er heel weinig omdat het eiland autoluw is. Het betrof hooguit enkele eilanders met de auto en bevoorradingsverkeer.

Vanaf de eerste afvaart om 9.30 uur konden zondag weer voertuigen naar en van Schiermonnikoog vervoerd worden. De kraan blijft deze week staan totdat de autobrug weer hersteld is. Het betrof een tijdelijke brug van Spie omdat de originele brug in onderhoud is.