Wegdek van autobrug voor veerboot valt in water

za 30 maart 2024, 16.20 uur

LAUWERSOOG - Er zijn zaterdagmiddag problemen ontstaan met de autobrug voor de veerdienst vanaf Lauwersoog naar Schiermonnikoog. De wegdek van de brug ligt in het water.

Rijkswaterstaat laat weten: "Passagiers kunnen wel aan en van boord, maar voertuigen niet. We hebben een kraan opgeroepen om de brug alsnog te kunnen bedienen. Het is nog onbekend hoe lang dit duurt...." Ook fietsers kunnen voorlopig niet van of op de veerboot.

Een kraan van KTF arrriveerde omstreeks 17.20 uur om tijdelijk het brugdek te gaan bedienen.

Weggezakt

Het is vooralsnog onduidelijk wat precies de oorzaak van het probleem is. Het brugdek zakte heel langzaam in tientallen minuten naar beneden in het water. Bij aankomst van de veerboot Rottum ging het brugdek nog één keer omhoog. Daarna zakte het snel het water in.

Veerboot blijft varen

De veerboot is vervolgens aan de andere kant aangemeerd om de passagiers van boord le laten gaan. Op de veerboot stond ook een vrachtwagen. Deze is weer meegegaan naar het eiland. Monteurs van Spie kwamen in de loop van de middag ter plaatse met vier busjes.

Tijdelijke brug

Er wordt momenteel gebruik gemaakt van een tijdelijke autobrug. In december 2023 werd de autobrug vervangen. Het originele autobrugdek en de bovenbouw gingen voor een periode van 12 maanden voor groot onderhoud naar de werkplaats.

