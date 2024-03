Binnenkort 30 km/u als maximum in Kollumersweach

ma 25 maart 2024, 10.25 uur

KOLLUMERSWEACH - Het verkeer in Kollumersweach moet een stuk veiliger gemaakt worden. Eén van de voorstellen is om een 30 km zone te realiseren voor de Foarwei en Triemsterloane. Op dit moment geldt er nog een maximumsnelheid van 50 km/u in het dorp.

"Omdat er geen ruimte is voor gescheiden fietsvoorzieningen en veel oversteekbewegingen zijn, is het afwaarderen van de route naar 30 km/u noodzakelijk." zo staat geschreven in een mobiliteitsplan.

In het plan staan ook voorstellen om een aantal straten (Parklaan, Aalsumerweg, Altenastreek en Woudweg) in bijvoorbeeld Dokkum af te waarderen.

Het plan voor de nieuwe 30 km zones moet nog verder uitgewerkt worden.

Poll: 30 km zone in Kollumersweach. Goed plan?