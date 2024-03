Nieuwe brandweerwagen van Buitenpost onthuld

vr 22 maart 2024, 17.50 uur

BUITENPOST - De vrijwilligers van brandweer Buitenpost hebben vrijdagmiddag hun nieuwe tankautospuit onthuld. Burgemeester Oebele Brouwer van Achtkarspelen onthulde de nieuwe brandweerwagen op passende wijze vanuit een hoogwerker van de Veiligheidsregio. Een doek werd omhoog getrokken en de brandweerauto verscheen.

Het gaat om de Volvo FE 320 met Ziegler opbouw. Deze nieuwe Volvo is een modern voertuig dat geheel aan de hedendaagse eisen voldoet. Het voertuig is volledig ingericht op het gebied van brandbestrijding alsook op het gebied van technische hulpverlening en incidenten met gevaarlijke stoffen. Zo is de auto voorzien van een grote watertank van 2500 liter en kan er met lagedrukslangen, die o-bundels worden genoemd, snel en met veel water worden geblust.

De vrijwilligers van brandweer Buitenpost zijn hierop de afgelopen weken getraind en geoefend. De Veiligheidsregio Fryslân heeft een aanbesteding gegund aan Ziegler om het komende jaar zeker 28 voertuigen in Friesland te vervangen. Het korps Buitenpost hoopt dat het nieuwe voertuig ook een aantrekkende werking heeft op potentiële vrijwilligers. Met name tijdens kantooruren zijn deze nog steeds hard nodig.

De voertuigspecificaties en technische informatie zijn als volgend:

Ziegler Z-CAB XL 2+2+3 manschappencabine;

Z-Protect airbag- en gordelsysteem;

ALPAS 7-luiks opbouw new generation;

3900 mm wielbasis;

Volvo engine 320 pk;

Watertank 2.500 liter;

Ziegler pomp FPN 10-3000-2H;

Automatische pompaftap;

LD aanvalshaspel;

Z-Control bediening new generation;

Elektrisch-hydraulisch ladderrek;

Lichtmast met een draai- en kantelunit;

Z-Vision LED verlichtingssysteem;

Afgeleverd inclusief een compleet nieuwe bepakkingsset.

Historie Brandweer Buitenpost

In 1942 liet burgemeester Pier Eringa, zijn dienstwagen, een zwarte Studebaker President uit 1933 ombouwen tot een heuse brandweerwagen. Er was in de regio een groot tekort aan brandweerauto’s, omdat de Duitsers deze hadden geconfisqueerd naar de Duitse grote steden. Brandweerzorg hoorde tot in 2009 onder verantwoordelijkheid van de gemeente Achtkarspelen.

De Studebaker werd vervangen door een Ford V8 en in 1974 moderniseerde de gemeente met twee Mercedes busjes 508. Een busje met hogedrukspuit en een busje die gebruikt werd voor hulpverlening. In 1991 werden de busjes vervangen door een Volvo FL 611, die in 2009 werd vervangen door een MAN-tankautospuit. Deze tankautospuit kwam uit de mantelovereenkomst van brandweer Noordoost Fryslân.

In 2012 is de wet op de Veiligheidsregio's van kracht gegaan en is brandweer Buitenpost onderdeel geworden van de Veiligheidsregio Fryslân. Vrijwilligers en ook materiaal vallen onder de grote koepel van de Veiligheidsregio.

Brandweer Buitenpost

Brandweer Buitenpost bestaat uit 15 brandweermensen, die dag en nacht inzetbaar zijn voor incidenten. In 2024 zijn er al zeker 12 uitrukken geweest. Goed materieel is een pre om goede brandweerzorg te kunnen verlenen. Of het nu om een oudejaarsbrand gaat of een ernstig ongeval in de buurt. De opleiding die de vrijwilligers krijgen is gelijk aan een opleiding die beroeps brandweermensen krijgen en kost de eerste jaren opleidingstijd.

Oud leden nieuwe mensen

De Studebaker President is via een wonderlijke route van de Dommelsch brouwerijen in 1995 weer naar Buitenpost gekomen. Leden en oud brandweerleden hebben zich ingezet om de oldtimer voor het dorp en de brandweer te behouden. De vereniging Studebaker Buitenpost verbindt oud brandweermensen met nieuwe brandweermensen. Het zijn vaak de verhalen die ertoe doen op de bijeenkomsten.

