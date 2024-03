Amelandse Afke nieuwe presentator NOS Formule 1

vr 22 maart 2024, 12.22 uur

HOLLUM - De 43-jarige Afke Boven uit Hollum is sinds 2022 presentator bij het NOS Journaal. Zij gaat het werk voor het NOS Journaal combineren met de presentatie van het Formule 1-programma. Ook neemt Boven de presentatie van de NOS Formule 1-podcast voor haar rekening en presenteert ze de uitzending van de grand prix van Zandvoort, die live bij de NOS wordt uitgezonden.



Boven neemt het stokje over van Dione de Graaff, die de afgelopen twee jaar het Formule 1-programma van de NOS voor haar rekening nam. De Graaff gaat naast haar werk voor NOS Studio Sport ook uitzendingen voor NOS Evenementen maken.

"Sporten met snelheid vind ik enorm interessant, zoals de Formule 1", zegt Afke Boven. "Ik volg de Formule 1 al sinds de tijd dat Michael Schumacher en Mika Häkkinen met elkaar de strijd aangingen voor het kampioenschap. Met name de verhalen, zowel de menselijke kant als de technische aspecten, maken deze sport zo boeiend om te volgen. Ik kijk er naar uit om samen met mijn collega’s het publiek mee te nemen in die bijzondere verhalen."

"We zijn blij dat Afke ons team komt versterken", zegt Gert-Jaap Hoekman, hoofdredacteur NOS Sport. "Ze volgt de sport al jarenlang op de voet en weet kijkers te boeien met haar aanstekelijke enthousiasme. Daarmee kunnen we de sport nóg beter overbrengen aan een grote groep liefhebbers."

NOS Formule 1 wordt vlak na iedere grand prix uitgezonden. Het programma bestaat uit een ruime samenvatting van de race, interviews en analyses van ex-coureurs Jan Lammers en Jeroen Bleekemolen. Het programma is altijd op zondag, maar varieert van tijdstip vanwege de wisselende locaties van de grands prix gedurende een seizoen.

Afke Boven (43) werkte - voordat ze bij de NOS in dienst kwam - jarenlang als televisie- en radiopresentator voor Omrop Fryslân. Daarvoor was ze achter de schermen actief bij diverse televisieprogramma's in Hilversum. In 2021 ging ze aan de slag als freelance eindredacteur van NOS Journaal Regio. Na een interne screentest, begin 2022, werd ze aangesteld als presentator van het NOS Journaal.