Drie locaties voor AZC Dokkum zijn bekendgemaakt

do 21 maart 2024, 12.18 uur

DOKKUM - De gemeente Noardeast-Fryslân heeft drie locaties bekendgemaakt voor een AZC in Dokkum. Het zou gaan om locaties aan het Kalkhuisplein, de Watertorenbuurt en de Trije Terpen.

De omwonenden (en raadsleden) zijn deze week per brief (zie PDF) op de hoogte gebracht. De locaties zijn door een onafhankelijk bureau in beeld gebracht.

Het gaat om drie potentiële locaties voor een nieuw te bouwen asielzoekerscentrum. Er wordt op 2 april een informatiebijeenkomst georganiseerd in Theater Sense in Dokkum. Omwonenden van alledrie locaties zijn hiervoor uitgenodigd.

De gemeenteraad zal 5 juni een besluit nemen aangaande de komst van een AZC voor 250 vluchtelingen in Dokkum. Op 15 en 23 mei zijn er nog raadsbijeenkomsten waarin raadsleden met elkaar over de komst van het AZC kunnen discussieren.

Mochten de plannen doorgaan, dan zal die locatie nog niet direct klaar zijn voor gebruik

“De ûntwikkeling fan it azc is in folgjende faze.”, vertelt Kramer. “Wy witte noch net hoe 't it derút komt te sjen. Alle trije lokaasjes binne noch ûnbeboud. As de gemeenteried yn juny in foarkarslokaasje oanwiist, sille wy tegearre mei it COA oan de slach. By it meitsjen fan dy plannen belûke wy fansels ek de omwenners fan de lokaasje.”

Kijk voor meer informatie op www.noardeast-fryslan.nl/azc.

Poll: Op welke plek wordt het AZC Dokkum gebouwd?