Slecht beton zorgt voor vertraging renovatie brug bij Kollum

di 19 maart 2024, 11.20 uur

KOLLUM - Het werk aan de brug aan de Zijlsterrijd bij Kollum loopt vertraging op. De stremming van de brug / weg zal verlengd worden tot en met 28 maart 20.00 uur. Het verkeer op de N358 moet hier dus rekening mee houden.

Tijdens het werk werd deze maand het (beweegbare) stalen wegdek van de brug vervangen. Verder worden de afsluitbomen verplaatst en de leuningen gerenoveerd en krijgt de brug een schoonmaakbeurt.

Slecht beton

Ook wordt er gewerkt brugbesturing en het asfalt op en voor de brug vervangen. En daar kreeg de provincie Fryslân te maken met een tegenslag. Een deel van het betondek onder het oude asfalt was van mindere kwaliteit dan gedacht.

"Dit hebben we eerst moeten repareren. Hierdoor is de planning opgeschoven. We hebben inmiddels het nieuwe (beweegbare) stalen wegdek van de brug geplaatst." zo laat de provincie weten.

Stremming

Tot donderdag 28 maart 20.00 uur blijft de brug geheel gestremd. Dit betekent dat de stremming in totaal vier dagen langer duurt. Al het wegverkeer blijft omgeleid door Kollum, inclusief fietsers en voetgangers. Deze omleiding is ter plaatse aangegeven met gele borden. Vanaf 28 maart 20.00 uur is de brug weer toegankelijk.

Vaarverkeer

Tot vrijdag 29 maart 09.00 uur is het vaarverkeer gestremd. Daarna is tot en met vrijdag 5 april de brug bedienbaar op afroep via de Vaarwegtelefoon. Vanaf zaterdag 6 april bedienen we de brug op afstand vanuit It Swettehûs.

Sinds 4 maart is de brug gestremd vanwege de werkzaamheden.