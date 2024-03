Brommerrijder gewond bij valpartij in Drachten

zo 17 maart 2024, 23.50 uur

DRACHTEN - Een brommerrijder is zondag gewond geraakt bij een valpartij in Drachten. Het ging mis op de rotonde van de Burgemeester Wuiteweg met de Martin Luther Kingsingel.

De politie en een ambulance werden om 22:38 uur opgeroepen. De jongeman is behandeld in de ambulance. Hij is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

Over de oorzaak is niks bekend, mogelijk was het wat glad door de regen. Bekenden van het slachtoffer hebben de crossbrommer opgehaald.