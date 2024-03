Brandlucht in gebouw houdt brandweer bezig

za 9 maart 2024, 20.05 uur

DOKKUM - De Dokkumse brandweer is zaterdag druk in de weer geweest op zoek naar de oorzaak van een brandlucht. Zij werden rond 18.50 uur opgeroepen. Bij een drukkerij aan de Fortuinweg in Dokkum zou mogelijk brand zijn. Zowel in als op het dak van het pand deed de brandweer onderzoek.

Uit voorzorg was de weg langs het pand door de politie afgezet. Na een uur lang zoeken ging de spuitgasten weer terug naar de kazerne.

