Jongen bedreigd met steekwapen op Kaleweg

vr 8 maart 2024, 13.16 uur

DOEZUM - Een minderjarige jongen is donderdag bedreigd door twee jongens met een machete en een mes. De bedreiging vond 's avonds plaats op het fietspad langs de Kaleweg bij Doezum.

Tijdens het terug fietsen van voetbaltraining is de jongen aangeroepen door twee personen. Op enig moment werd het slachtoffer geconfronteerd met de steekwapens. Met het mes is er een stekende beweging gemaakt naar de jongen. De politie laat weten dat het slachtoffer niet gewond is geraakt en dat er ook niets buit werd gemaakt.

Na de bedreiging werd er gelijk een Burgernet-actie op touw gezet. Er werd opgeroepen om uit te kijken naar twee jongens van 15 of 16 jaar oud. De één droeg een bivakmuts, een rood-zwarte jas, blauwe Nike schoenen. De andere jongen had iets voor zijn mond en droge ook een rood-zwarte jas en zwarte Adidas schoenen. Ze waren te voet en hadden een lichtje bij zich.

De politie heeft de bedreiging in onderzoek en laat verder weten dat er nog niemand is aangehouden. De politie verzoekt getuigen om zich te melden. Mogelijk zijn er ook camerabeelden gemaakt in de omgeving.